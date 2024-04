Santos e outros times procuram Gustavo Mosquito, mas Corinthians veta saída

Santos e outros clubes procuraram Gustavo Mosquito, mas o Corinthians vetou a saída do atacante por empréstimo.



Gustavo Mosquito foi procurado por Santos, Athletico-PR, Vitória e uma equipe da Turquia. O Corinthians não aceitou nenhuma oferta.

No caso do Santos, Mosquito foi indicado por Fabio Carille. O time praiano tem dificuldade para cumprir a promessa de trazer um ponta para seu treinador.



O atacante, sem espaço com o técnico António Oliveira, via um empréstimo com bons olhos e agora quer convencer o português.



Mosquito voltou a atuar na última quarta-feira (18), na derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Juventude. Ele entrou no segundo tempo.



O jogador de 26 anos renovou seu contrato com o Corinthians até 2026. O Timão entende que o atleta é útil e vai liberá-lo facilmente.