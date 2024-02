Santos estreita laços e conta com trunfo por volta de Neymar

O Santos encontrou novos motivos para ter esperança pelo retorno de Neymar para a Vila Belmiro.



A diretoria do Santos está confiante na boa relação do ídolo Léo com Neymar. O ex-lateral foi um dos responsáveis por intermediar a visita do atacante à Vila Belmiro.

Léo tem a confiança de Neymar e tem ajudado a estreitar os laços no clube. Existe a expectativa de acesso à série A na próxima temporada e, consequentemente, a tentativa de repatriar Neymar.



A esposa de Léo, Gabi Pozzi, é a principal assessora de Neymar e sabe da vontade do Peixe em tê-lo de volta. O presidente Marcelo Teixeira tem reuniões periódicas com Ney Pai para tratar o assunto.



Teixeira também aposta em sua boa relação com Neymar Pai, que tem dado abertura para investimentos futuros no Santos. Isso possivelmente facilitaria o retorno do camisa 11.



Segundo apurou a reportagem, Neymar se sentiu muito acolhido e ficou feliz com a recepção calorosa da torcida na Vila Belmiro O jogador foi ovacionado no clássico diante do Corinthians.