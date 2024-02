Tribunal marca julgamento de Gabigol por acusação de fraude em exame de doping

O atacante Gabigol, do Flamengo, será julgado no dia 18 de março pela acusação de tentativa de fraude no exame antidoping.



O julgamento será a partir das 14h (de Brasília) de maneira virtual. Gabigol deve participar da audiência.

O atacante irá a julgamento no TJD-AD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem) por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. Ele se refere a a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle".



O código prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação. A acusação afirma que Gabigol tentou dificultar a realização do exame antidoping no Ninho.

O jogador negou qualquer tentativa de fraude do exame. Ele afirma ter realizado o exame, que teve resultado negativo.



O caso ocorreu no dia 8 de abril do ano passado, no Ninho do Urubu. A Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem ofereceu a denúncia no dia 21 de dezembro do ano passado.



O Flamengo enviou nota de defesa no dia 26 de janeiro. O clube anexou imagens da câmera de segurança do centro de treinamento para corroborar a versão do atleta.