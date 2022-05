Santos faz 3 a 0 no Coritiba e vai às oitavas da Copa do Brasil

Com boa atuação, o Santos fez o dever de casa e derrotou o Coritiba por 3 a 0 na noite de quinta-feira (12) pela Copa do Brasil. O jogo de ida da terceira fase havia sido vencido pelo Coxa por 1 a 0.

Os gols saíram somente na segunda etapa. Marcos Leonardo, aos 2, pegou rebote de um chute de Velázquez e mandou para as redes. Aos 15, Zanocelo deu passe para Lucas Pires, que cruzou para Madson chegar de cabeça e fazer o segundo. Rodrigo Fernández fechou o placar aos 17, com um chutaço de fora da área.

O próximo jogo do Peixe é domingo (15), às 19h, na casa do Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, também pela Série A, o Coritiba recebe o América-MG, às 17h30.