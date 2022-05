Tite convoca Rodrygo, Vini Jr, Danilo do Palmeiras e Gabriel Jesus para Data Fifa

O técnico Tite convocou na manhã desta quarta-feira (11), a seleção masculina principal de futebol para os jogos da data Fifa de junho, preparatórios para a Copa do Mundo do Qatar.

A novidade é a presença de Danilo, meia/volante do Palmeiras, chamado pela primeira vez.

A primeira das duas partidas será no dia 2 de junho, contra a Coreia do Sul, em Seul. Quatro dias depois, o adversário será o Japão, em Tóquio.







Trata-se do penúltimo período antes da convocação final para a Copa. Atual líder do ranking da Fifa, o Brasil se prepara para a disputa do mundial, quando terá pela frente Sérvia, Suíça e Camarões na fase de grupos.