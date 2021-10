Santos inicia dura sequência em luta para sair da zona de rebaixamento

Depois de perder em casa para o América-MG e entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro na última rodada, o Santos terá uma dura sequência na tentativa de sair das quatro últimas posições da tabela.



Quatro dos próximos cinco adversários estão entre os dez primeiros colocados. Diante de rivais dessa faixa da classificação, a equipe alvinegra tem aproveitamento de apenas 19,4%. Foram 12 duelos, com sete derrotas, quatro empates e somente uma vitória, sobre o agora líder Atlético-MG, na já distante sétima rodada.



Nesta quarta-feira (27), o desafio será contra o Fluminense, o oitavo na classificação, às 19h, na Vila Belmiro. O dulo é atrasado da 23ª rodada e será exibido pelo Premiere.

No primeiro turno, no Rio de Janeiro, a formação carioca levou a melhor, por 1 a 0. O Santos também foi superado por Atlético-MG (1º), Palmeiras (2º), Flamengo (4º), Atlético-GO (9º) e América-MG (10º, duas vezes). E empatou com Fortaleza (3º), Red Bull Bragantino (5º), Internacional (6º) e Corinthians (7º).



Com 29 pontos, na 17ª posição, a equipe de Fábio Carille vai precisar melhorar esse rendimento para sair da parte vermelha da tabela. Mas não será fácil. Dentro dessa sequência de cinco jogos, o único adversário que não está atualmente entre os dez primeiros é o Athletico, o 12º, oponente do próximo sábado (30).

Depois, os alvinegros terão pela frente o Palmeiras, o Red Bull Bragantino e o Atlético-GO.



Para piorar o cenário, o volante Camacho deverá ficar fora de todos esses jogos. Titular, o atleta de 31 anos teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida durante a derrota para o América-MG, no último sábado (23).



Diante do Fluminense, ele já estaria fora para cumprir suspensão. Agora, a expectativa é que só volte a campo na semana do dia 17 de novembro, quando o Santos vai encarar a lanterna Chapecoense.



Na ausência de Camacho, Vinícius Balieiro deverá compor o meio de campo ao lado de Marcos Guilherme, Carlos Sánchez, Vinícius Zanocelo e Felipe Jonatan.



Carille pediu aos atletas atenção com os bons contra-ataques do Fluminense, que vem de vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo. Dirigida por Marcão, a equipe tricolor do Rio busca uma vaga na próxima Copa Libertadores.





Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (27)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

VAR: Rafael Traci (FIFA-SC)

Transmissão: Premiere