Edu Dracena se despede do Palmeiras antes de ida ao Santos

Edu Dracena se despediu do cargo de assessor técnico do Palmeiras nesta terça-feira (26). A caminho do Santos, o ex-zagueiro agradeceu ao clube alviverde por sua passagem tanto como jogador quanto como dirigente.



Dracena aceitou o convite do Santos e vai ser o homem forte do futebol do clube, que, neste momento, luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Segundo apurou a reportagem, o ex-jogador dificilmente permaneceria do Palmeiras, devido à troca na presidência alviverde.



"Hoje encerro um ciclo na Sociedade Esportiva Palmeiras com muitos agradecimentos durante o período em que joguei: os atletas, treinadores, membros de comissões técnicas, dirigentes e funcionários de todas as áreas do clube. E durante os últimos quase dois anos onde atuei como assessor técnico quero agradecer da mesma forma a todos àqueles que fizeram parte do meu dia a dia de trabalho", iniciou em postagem nas redes sociais.

"Deixo meu agradecimento ao torcedor que fez parte de todos esses momentos, seja incentivando, apoiando ou cobrando quando necessário na luta por conquistar títulos. Muito obrigado a todos do fundo do meu coração", completou.



Como jogador, Edu Dracena foi bicampeão brasileiro pelo Palmeiras. Já como assessor, participou das conquistas do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Libertadores na temporada de 2020.



Já no Santos, onde esteve de 2009 a 2013, o ex-zagueiro foi tricampeão estadual, conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.