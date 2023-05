Santos leva virada do Audax Italiano e se complica na Sul-Americana

O Audax chegou aos sete pontos na Sula e ainda tem chances de brigar pela ponta da tabela com o Newell's Old Boys. São três pontos na frente do Peixe.

O Santos não perdia havia quatro jogos. No entanto, pela Sul-Americana, só venceu na estreia e soma 4 pontos, em terceiro lugar do grupo E e agora vê a classificação mais distante.

O Santos teve o zagueiro Joaquim expulso no primeiro tempo e levou a virada do Audax Italiano, perdendo por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), em jogo no Chile, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.

O JOGO







Jogo começa com lance preocupante, em choque de cabeças entre Messias e Gonzalo Ríos. O jogador da casa levou a pior e foi levado à ambulância após sair de campo. Foram quase cinco minutos de atendimento.





Santos foi mais perigoso no primeiro tempo. Mesmo fora de casa, foi o Peixe quem ameaçou mais a meta adversária. Já o Audax fez João Paulo trabalhar uma vez apenas.

Publicidade





Joaquim deixa Santos com um a menos, com dois amarelos em dois minutos. No finzinho do primeiro tempo, o zagueiro entrou na pilha e com uma cotovelada em Sosa, levou o segundo amarelo.





O Peixe sentiu a pressão e levou o empate. O clima esquentou para o Santos e, logo em seguida da expulsão de Joaquim, veio o gol do Audax. o goleiro João Paulo ainda levou amarelo, por reclamação acintosa.

Publicidade





Com vantagem numérica, Audax chegou ao empate no começo do segundo tempo. Apesar do Santos ainda arriscar contra-ataques para equilibrar o jogo, os chilenos não demoraram a marcar.





Na frente no placar, o Audax administrou a partida e não sofreu mais com as tentativas do Santos.

Publicidade