Santos não empolga no Allianz, empata com Ceará e segue em penúltimo

O Santos só empatou por 0 a 0 com o Ceará nesta segunda-feira (12), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
O Santos ficou com a bola, abusou dos cruzamentos e não conseguiu furar a defesa do Ceará. O goleiro Fernando Miguel só fez uma defesa importante.
O resultado mantém o Santos na vice-lanterna do Brasileirão, com apenas cinco pontos. O Ceará ganhou uma posição é o sexto, com 12.
O jogo ocorreu no Allianz Parque por diferentes motivos. O principal é que o presidente Marcelo Teixeira prometeu mais jogos na capital paulista e, até aqui, não havia tirado nenhuma partida da Vila Belmiro no ano. A segunda grande razão é a venda de mandos de campo para o empresário Eduardo Maluf.
O empresário pagou R$ 1 milhão cada por três encontros [amistoso com o Coritiba, agora o Ceará e ainda há outro a ser definido]. O público de pouco mais de 35 mil pessoas foi o maior do Allianz no Brasileirão.
Neymar esteve no Allianz para ver o jogo, foi ao gramado no intervalo, jogou camisas para a torcida e recebeu das mãos do ídolo Edu uma placa pela realização de 100 jogos na Vila Belmiro. Neymar Pai intermediou a venda dos mandos de campo.
Zé Rafael estreou. O meio-campista ex-Palmeiras entrou aos 43 minutos do segundo tempo. Ele se recuperou de cirurgia na coluna e não jogava desde 2024. Gabriel Veron, multado por indisciplina, também foi a campo nos instantes finais.
Na próxima rodada, o Santos voltará a campo para enfrentar o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena. No sábado, o Ceará receberá o Sport no Castelão.
CHUVEIRINHO
O Santos teve a posse de bola, mas criou poucas oportunidades no primeiro tempo. O Ceará só teve duas situações de perigo no começo.
Com Thaciano e Tiquinho Soares juntos no ataque, o time da casa abusou dos cruzamentos. Rollheiser, porém, foi o mais perigoso mesmo com 1,75 m de altura e quase marcou duas vezes de cabeça.
No fim do primeiro tempo, o zagueiro Zé Ivaldo deu uma bronca em Tiquinho. A reclamação foi sobre o ataque não conseguir segurar a bola.
CENÁRIO SE MANTÉM
O roteiro na etapa final continuou o mesmo. O Santos com a bola e insistindo em cruzamentos sem sucesso.
Aos 15 minutos, em uma dessas muitas bolas alçadas na área, Tomás Rincón foi tocado e pediu pênalti. O VAR não foi chamado para rever o lance.
Na sequência, aos 17, Pedro Raul teve a melhor chance do Ceará. O chute passou raspando a trave.
Quando o placar marcava 25 jogados, o Santos teve sua melhor chance e acertou a direção do gol pela primeira vez. Rollheiser acertou um bonito passe antes de Tiquinho Soares dominar no peito e bater para defesa importante de Fernando Miguel.
O Santos se lançou ao ataque nos minutos finais, mas não conseguiu destravar o placar. O Ceará quase conseguiu a vitória aos 48 minutos. Aos 50, Deivid Washington saía sozinho em direção ao gol e foi travado fora da área Willian Machado. O árbitro deu cartão vermelho, mas foi ao VAR e voltou atrás. 0 a 0 o placar final.
SANTOS
Gabriel Brazão, Aderlan (Leo Godoy), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo (Deivid Washington) e Rollheiser; Thaciano (Barreal), Soteldo e Tiquinho Soares (Gabriel Veron). Técnico: Cleber Xavier
CEARÁ
Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral (Lourenço) e Lucas Mugni (Rômulo); Galeano, Pedro Henrique (Bruno Tubarão) e Pedro Raul (Lelê). Técnico: Léo Condé
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
Árbitro assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Tomás Rincón (Santos) e Lucas Mugni e Fernando Sobral (Ceará)
Público e renda: 35.240/R$ 2.806.052,90
