Santos não encanta, mas vence Brusque, espanta a crise e assume liderança

O Santos venceu o Brusque por 1 a 0, neste sábado (7), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time paulista não vencia havia quatro jogos e assumiu a liderança com o resultado positivo.



O gol do jogo foi marcado por Wendel, no primeiro tempo. O atleta abriu o placar ainda aos dez minutos da primeira etapa.

Com o resultado, o Santos virou líder da Série B, com 43 pontos. Já o Brusque se mantém na 18ª posição com 23 conquistados e luta para sair da zona de rebaixamento.



O JOGO

Primeira etapa teve gol e queda de rendimento do Santos. Durante parte do primeiro tempo, o Peixe comandou o jogo e abriu o placar. O Brusque soube se recompor e incomodou os visitantes, exigindo defesas do goleiro Brazão, do alvinegro praiano.



Na segunda metade, jogo teve poucas finalizações a gol. Santos conseguiu assegurar a vitória, mas sem apresentar perigo ao Brusque. Equipe da casa também não criou boas oportunidades, e acabou derrotado em casa.

GOLS E DESTAQUES



Golaço de Wendel abriu o placar. Aos dez minutos, o atacante do Peixe aproveitou bobeira da defesa do Brusque e acertou belíssimo chute de primeira, sem chance para o goleiro Matheus.

Wendel quase fez o segundo. Com passe de Laquintana, o atacante acertou a trave dos donos da casa e passou perto de ampliar para o Santos.



Erro do Peixe quase dá empate ao Brusque. Santos perdeu a bola próximo da grande área ainda na primeira etapa, Serrato chutou forte e Brazão conseguiu defender e evitar o gol do Quadricolor.

Ao fim do segundo tempo, Guilherme passou perto de ampliar. O atacante do Santos cortou para a direita e acertou forte chute de fora da área, para Matheus fazer boa defesa.





Ficha técnica

Brusque 0 x 1 Santos





BRUSQUE



Matheus; Mateus Pivô, Strieder, Wallace e Luiz Henrique (Jhan Pool); Lorran (Jhemerson), Marcos Serrato, Agustín González (Paulinho) e Paulinho Moccelin; Guilherme Queiroz (Robinho) e Ocampo. Técnico: Luizinho Vieira.





SANTOS



Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira), Jair, Gil e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt e Giuliano (Patrick); Laquintana (Otero), Guilherme (Willian) e Wendel (Furch). Técnico: Fábio Carille.





Estádio: Arena Joinville

Juiz: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Michael Stanislau e Mauricio Coelho Silva Penna

VAR: Daniel Nobre Bins

Gol: Wendel, aos 10'/1ºT

Cartões amarelos: Luiz Henrique, Paulinho Moccelin, Hayner, Ocampo