Santos não se anima no mercado e espera 'reforços caseiros' até junho

O Santos não deve contratar nesta janela de transferências de exceção e já pensa nos "reforços caseiros" que podem pintar até junho.





O Santos analisou algumas opções no mercado nacional, mas não se animou. A janela está aberta apenas para contratar quem disputou os estaduais.





Diante desse cenário escasso, o Peixe já estuda contratações para o segundo semestre e está de olho nos "reforços caseiros" para o técnico Pedro Caixinha.





Aderlan e Zé Rafael devem ficar à disposição até junho. O lateral-direito e o volante estão no departamento médico. Zé veio do Palmeiras e ainda não estreou.





Aderlan se recupera de cirurgia no joelho, enquanto Zé operou a coluna. Eles devem voltar a jogar em períodos próximos. O cenário otimista seria o mês de maio.





Outra opção é o volante paraguaio Aguayo. Ele deve ser contratado, mas só pode atuar a partir da reabertura da janela internacional, em junho. O jovem de 18 anos chega a princípio para o sub-20, mas é bem avaliado para a comissão do profissional.





Lateral direita e meio-campo são consideradas as posições com menos peças do elenco. Se estiverem bem fisicamente, Aderlan e Zé Rafael podem ajudar. O caso de Aguayo demanda adaptação e maturação pela baixa idade.





O Santos investiu alto no início do ano com Neymar, Rollheiser, Tiquinho Soares e outros nomes importantes. A previsão agora é de menos gastos e movimentações apenas em caso de "boas oportunidades", o que inclui atletas próximos do fim do contrato.





O Peixe teve três semanas de preparação após a eliminação no Paulista e estreará no Brasileiro no domingo, em São Januário, contra o Vasco do ex-técnico Fabio Carille.