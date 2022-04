Santos pega Unión La Calera de olho na liderança do grupo

O Santos visita, nesta quinta-feira (28), o Unión La Calera-CHI, pela Copa Sul-Americana, em busca de uma vitória para chegar à liderança do Grupo C da competição. O início da partida em Viña del Mar, no Chile, está marcado para 21h30.

Atualmente, o Santos é o terceiro colocado, com três pontos, atrás da Universidad Católica-EQU e do próprio Unión La Calera, que têm quatro pontos cada. O lanterna é o Banfield-ARG, com três pontos. Somente o líder de cada chave avança à próxima fase.

O Santos chega à partida com moral após vencer o América-MG por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (24). Com a vitória, o time de Fabián Bustos assumiu a liderança do nacional, e quer repetir a dose na competição continental.





O único desfalque certo do Peixe é o atacante Marcos Leonardo, que cumpre seu último jogo de suspensão nesta quinta. No lugar dele, o técnico deve escalar Bryan Angulo ou Ricardo Goulart. De resto, a base do time deve ser a mesma que atuou contra pelo Brasileirão no final de semana.





A partida terá transmissão da Conmebol TV.