Santos pode iniciar Série B sem atender pedidos de Carille por reforços

O Santos tem duas contratações certas, mas nenhuma nos setores mais carentes identificados pelo técnico Fábio Carille.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Santos ainda não contratou meia, ponta-direita e centroavante. As posições eram vistas como prioridades após a final do Santos no Campeonato Paulista, mas até o momento não há negociações avançadas nos setores.

Publicidade



Maceió, atacante da Portuguesa que esteve como certo no Santos, deve chegar apenas em setembro. O jogador de 20 anos pertence ao São Caetano e está emprestado ao time do Canindé, que não quer liberá-lo agora sem uma taxa de vitrine.



A direção dá como certa a contratação do lateral-esquerdo Escobar e meia Patrick. Ambos devem ser anunciados ainda nesta semana e já serão incorporaos antes da estreia do Campeonato Brasileiro.

Publicidade



Patrick é um meia, mas não tem bagagem como um camisa 10. Ele atuou nos últimos anos como volante e tem facilidade pelas pontas. O técnico Fábio Carille pretende estudar as características do jogador para entender como encaixá-lo na equipe.



Um zagueiro também é levado em consideração. Jair virou baixa de última hora para o Brasileirão. O jovem foi diagnosticado com uma lesão muscular leve na posterior da coxa esquerda. Alex está à disposição, mas ainda precisa de tempo para adquirir ritmo de jogo e segurança.



Willian Bigode ainda não tem previsão de retorno, mas iniciou a transição de campo com a fisioterapia. O centroavante trabalha sem contato com o grupo e ainda sem bola.