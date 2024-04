Santos prioriza final, mas já projeta mercado da bola para o Brasileiro

Livre do transferban na Fifa, o Santos já projeta Campeonato Brasileiro e volta a esquentar o mercado em busca de reforços. Antes, porém, diretoria pede foco na final contra o Palmeiras, pelo Paulista.



A diretoria derrubou o segundo transferban do ano e prevê, no mínimo, três reforços para o Brasileiro da Série B. Como antecipado pelo UOL, um meia, ponta-direita e centroavante são as prioridades.

Apesar de projetar o Brasileiro, a direção está dando atenção total ao possível título. A prioridade é se concentrar na final contra o Palmeiras, domingo (7), às 18h, no Allianz Parque.



O presidente Marcelo Teixeira está presente no dia a dia e quer garantias de que o time tenha o respaldo para a partida. Membros da direção, por exemplo, acompanharam a reapresentação da equipe de perto. A presença da cúpula é frequente no CT Rei Pelé.

Marcelo vai sentar com o técnico Fábio Carille depois da final de domingo. A ideia é entender as carências e buscar indicações de nomes.



Não há pressa para fechar negócio, mas o Peixe quer se antecipar. Em situação financeira delicada, a ideia é buscar nomes para compor o time que estejam dentro da realidade do clube.



Só chegarão nomes de peso em caso de oportunidade de mercado. O Santos irá estudar as possibilidades e alinhar a estratégia com Carille para conseguir manter a intensidade da equipe ao longo da temporada.