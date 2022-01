Santos se reapresenta e tem mais três casos de Covid-19 no elenco

O elenco do Santos se reapresentou na tarde deste domingo (9), no CT Rei Pelé, para iniciar os trabalhos da temporada 2022 e descobriu mais três jogadores infectados pelo novo coronavírus: Ângelo, Sandry e Luiz Felipe. Segundo o clube, os três cumprirão protocolos de isolamento em casa.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Além deles, Marinho, Léo Baptistão e Carlos Sánchez, que haviam recebido teste positivo para o vírus antes da reapresentação, já estão cumprindo isolamento.



O meia Vinícius Zanocelo, outro que tinha sido infectado dias antes de se reapresentar ao clube, realizou novo teste, desta vez com resultado negativo, e poderá voltar aos treinos com o restante do grupo.



"Seguindo os rigorosos protocolos de saúde e sob supervisão do infectologista do clube, Evaldo Stanislau, todos os jogadores e membros da comissão técnica realizaram os testes de Covid-19 de dentro dos seus carros em um 'drive-thru de testagem rápida' montado no estacionamento do CT, respeitando o distanciamento social", afirmou o clube em seu site oficial.

Continua depois da publicidade



"O mundo inteiro está passando por uma nova explosão de casos de Covid. Por isso, a nossa ideia é criar um ambiente de segurança máxima e risco mínimo. No período da manhã, os membros da comissão técnica fizeram os testes de antígeno no drive-thru. Já durante a tarde foram os atletas. E apenas quem testou negativo foi liberado para entrar no CT", disse o infectologista Evaldo Stanislau.



Stanislau também afirmou que a maioria dos jogadores já recebeu duas doses de vacina.



Assim como o Santos, o Palmeiras também se reapresentou para os trabalhos do ano com infectados pelo vírus. Na quarta-feira (5), Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Weverton, Breno Lopes e Rafael Navarro tiveram resultado positivo de teste para o coronavírus e ficaram fora dos primeiros treinos. Segundo o clube, todos estavam assintomáticos e foram isolados.



O primeiro compromisso oficial da temporada do Santos será a estreia no Campeonato Paulista, no dia 26, às 19h, contra a Inter de Limeira, fora de casa.