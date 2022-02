Santos só empata com o São Bernardo e vê Carille ser xingado na Vila

O Santos empatou em 1 a 1 com o São Bernardo na noite desta quinta-feira (10), na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O time alvinegro abriu o placar com Marcos Leonardo no primeiro tempo e levou o empate de Sylvinho na etapa final.



O time da casa começou melhor, fez o gol e teve outras chances claras para ampliar, principalmente em chute de Ricardo Goulart no travessão. Na etapa final, o clube visitante dominou e empurrou o Santos para a defesa até conseguir igualar o placar.



A equipe de Fabio Carille não teve poder de reação, e o técnico foi pela primeira vez xingado por todo o estádio. Ele tirou Ângelo segundos antes do empate. O treinador está no clube desde setembro.



Com o empate o Santos segue no terceiro lugar do Grupo C, agora com seis pontos. O São Bernardo ainda lidera o Grupo B, com oito.

Na próxima rodada, o Santos receberá o Ituano, no domingo (13), novamente na Vila Belmiro, às 16h. No mesmo dia, o São Bernardo vai enfrentar o Red Bull Bragantino, no Primeiro de Maio, às 20h30.





SANTOS

João Paulo, Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Camacho (Vinicius Balieiro), Vinicius Zanocelo (Gabriel Pirani) e Ricardo Goulart (Bruno Oliveira); Ângelo (Marcos Guilherme), Lucas Braga e Marcos Leonardo. T.: Fabio Carille





SÃO BERNARDO

Junior Oliveira, Cristovam, Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes; Ligger, Rodrigo Souza e Vitinho (Romisson); Sylvinho (Rafinha), Paulinho Moccelin (Léo Gomes) e Matheus Davó. T.: Márcio Zanardi

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (BRA)



Público e renda: 6.616; R$ 147.480,00

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Alex Alexandrino

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões Amarelos: Marcos Guilherme, Camacho e Kaiky (SAN); Rodrigo Souza (SBE)