Único zagueiro canhoto do Santos, boliviano sonha com chance de Carille

O zagueiro boliviano Leonardo Zabala, de 19 anos, vive a expectativa de ser integrado de fato ao elenco profissional do Santos.

O defensor, que já é convocado para a seleção principal da Bolívia, chegou ao time paulista em setembro de 2021 após passagem pela base do Palmeiras. Ele tem contrato até dezembro de 2022 com o Alvinegro.

Zabala treinava como titular para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas testou positivo para covid-19 dias antes da estreia e acabou fora da lista de inscritos. Dessa forma, Jair, de 16 anos, ganhou a vaga e se destacou na competição.





Ficar fora da Copinha foi frustrante, porém, abriu espaço para um período de treinamentos com o grupo principal sob o comando de Fabio Carille nas últimas semanas.





Diante do surto de covid, Carille chamou Zabala para o primeiro jogo-treino da pré-temporada, contra o São Caetano. Desde então, ele também participou do amistoso com a Portuguesa Santista e continuou na rotina do CT Rei Pelé. Não está definida, porém, a permanência para o resto do ano.

Como não tem um ano de base e preencheria vaga na Lista A do Campeonato Paulista, Zabala não foi inscrito. O Santos tem duas vagas restantes. E uma delas deve ser do lateral-direito Auro.