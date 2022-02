Com show de Roger Guedes e Willian, Corinthians faz 3 a 0 no São Bernardo

O Corinthians não sabe o que é perder sob o comando do interino Fernando Lázaro. Nesta quarta-feira (16), o time alvinegro recebeu o São Bernardo e, depois de um primeiro tempo apático, encontrou a inspiração na etapa final para ganhar por 3 a 0.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Roger Guedes anotou dois gols e Willian fez o terceiro. Foi a terceira vitória seguida da equipe do Parque São Jorge após a demissão de Sylvinho, todas elas pelo Campeonato Paulista.



Foi ainda a primeira vez que o Corinthians teve seu quinteto de reforços iniciando uma partida como titular. Mesmo com Giuliano, Renato Augusto, Willian, Roger Guedes e Paulinho juntos, faltou intensidade ao time da casa nos primeiros 45 minutos, o que acabou sendo compensado com o desempenho no segundo tempo, praticamente anulando o São Bernardo.



O domínio da partida no primeiro tempo foi do Corinthians, que encerrou a etapa inicial com 71% da posse de bola, porém com apenas um chute em direção ao gol adversário. Em duas subidas ao ataque, o São Bernardo criou mais perigo do que o time de Itaquera, e o confronto foi para o intervalo sem gols para qualquer um dos lados.

Continua depois da publicidade



No segundo tempo, o que se viu foi uma partida completamente diferente por parte do Corinthians. A equipe passou a jogar mais próxima, triangulando as jogadas pelas pontas e contando com a participação de Roger Guedes, que anotou dois gols com passes de Giuliano e Renato Augusto. Aliviada a pressão, o time da casa desfilou em campo e ainda teve um pênalti convertido por Willian.



Com a vitória na Neo Química Arena, o Corinthians chegou aos 13 pontos na fase de grupos do Paulista e se manteve na liderança do Grupo A. Ainda restam seis rodadas para a fase mata-mata, mas o time alvinegro começa a encaminhar sua vaga.



O São Bernardo, mesmo com a derrota, segue na ponta do Grupo B com 11 pontos, quatro a mais do que o São Paulo.



O Corinthians voltará a campo no próximo sábado (19), às 18h30 (de Brasília), para encarar o Botafogo-SP em Ribeirão Preto. A partida fora de casa será válida pela oitava rodada da fase de grupos do Paulista.



O São Bernardo joga no mesmo dia, um pouco mais tarde, às 20h30, diante do Ituano no ABC Paulista.





CORINTHIANS

Cássio; Fagner (João Pedro), João Victor, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz (Cantillo), Paulinho, Giuliano (Luan) e Renato Augusto; Willian (Gustavo Mantuan) e Roger Guedes (Jô). T. (interino): Fernando Lázaro





SÃO BERNARDO

Junior Olivera; Cristovam, Joilson (Romisson), Matheus e Igor; Ligger, Paulinho Moccelin, Léo Gomes e Vitinho (Ravanelli); João Carlos (Gustavo Ramos) e Silvynho. T.: Márcio Zanardi





Estádio: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público e renda: 21.145 pessoas; R$ 1.048.278

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Robson Ferreira Oliveira

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Fábio Santos (COR); Matheus Salustiano, Cristovam e Paulinho Moccelin (SBE)

Gols: Roger Guedes (COR), aos 8' e aos 22', e Willian, aos 26'/2ºT