Santos volta à Vila após queda em noite de camisa 10, temporal e vitória

O Santos venceu a Ponte Preta por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (25), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Peixe superou o temporal e o gramado pesado com gols de Giuliano, que marcou duas vezes, e de Furch. Elvis marcou pela Macaca em pênalti.



Publicidade

Publicidade





O Santos controlou a partida e jogou muita bola em sua reestreia em casa. O time de Fábio Carille atuou com as linhas aproximadas, o que deu agilidade ao time mesmo diante de um gramado pesado devido às fortes chuvas na Baixada Santista. A Ponte até tentou, mas não conseguiu parar o Peixe e sofreu com as boas marcações de João Schmidt e Diego Pituca.

Publicidade



Giuliano foi responsável por coordenar com maestria o meio-campo e se destacou ofensivamente. Pedrinho destoou e errou passes simples e definições na cara do gol. O Peixe abriu 2 a 0 com gols de Giuliano e Furch.



O Santos se manteve imponente na Vila Belmiro e engrenou no jogo. Giuliano voltou a balançar as redes logo no início da segunda etapa e manteve o ritmo tranquilo para o Peixe em casa. O camisa 10 foi o principal destaque da equipe e chamou a atenção por seus passes e lançamentos. Carille mexeu no time e deu minutos para Otero e Rincón, o que melhorou a qualidade técnica do ataque. O venezuelano entrou bem e fez a diferença pelas pontas.

Publicidade



Carille chamou a atenção pelo entrosamento rápido de um time com muitos jogadores novos. Das 12 contratações do Peixe, sete estão no time titular de Carille. Na segunda partida do Paulistão, o Peixe se mostrou em sintonia e encontrou grandes dificuldades. A Ponte encontrou um gol somente em um vacilo de Gil nos minutos finais. O zagueiro marcou Emerson Santos após escanteio e a bola bateu no seu braço. Elvis balançou a rede.



Com o resultado, o Peixe segue na liderança do Grupo A, com seis pontos. Já a Ponte fica em terceiro no Grupo B, com apenas um ponto.

Publicidade



O Santos volta a campo já neste domingo para clássico contra o Palmeiras, às 18h, no Allianz Parque, pela terceira rodada da competição. A Ponte enfrenta a Inter de Limeira no mesmo dia, às 16h, no Moisés Lucarelli.



Lances importantes

Publicidade



GOL! - Aos 11 minutos, Giuliano abriu o placar para o Santos com um bonito gol. O camisa 10 estava bem posicionado e deu um tapa em direção à bochecha da rede.



Por pouco... - Aos 15 minutos, João Schmidt conseguiu um excelente lançamento rasteiro para Pedrinho, mas o atacante perdeu gol claro.

Publicidade



O IMPERADOR - Aos 18 minutos, Furch, na pequena área, recebe a bola sem ângulo, mas manda uma bomba para o gol. Aderlan deu assistência com bonito cruzamento.



Gol do 10 aos 10 minutos - No segundo tempo, Giuliano marcou seu segundo gol na Vila Belmiro. O meia subiu entre dois defensores da Ponte e marcou de cabeça.

Publicidade



O primeiro da Ponte - Aos 31 minutos do segundo tempo, Elvis abriu o placar para a Ponte em pênalti. A bola bateu no braço de Gil após uma cobrança de escanteio.



FICHA TÉCNICA





SANTOS 3 X 1 PONTE PRETA





Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e hora: 25/01/2024 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Público e renda: 10.733 / R$ 568.720,00

Cartões amarelos: Elvis e Mateus Silva (PON)

GOLS: Giuliano (2) e Furch (SAN); Elvis (PON)





SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Kevyson); João Schmidt (Rincón), Diego Pituca e Giuliano (Cazares); Pedrinho (Otero), Guilherme e Julio Furch (Bigode). Técnico: Fábio Carille.





PONTE PRETA: Pedro Rocha, Luiz Felipe (Gabriel Risso), Castro, Mateus Silva e Igor Inocêncio; Léo Naldi (Renato), Felipinho, Ramon Carvalho (Emerson Santos) e Gabriel Santiago (Elvis); Jeh e Dodô. Técnico: João Brigatti.