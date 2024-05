Santos volta de BH preocupado com João Paulo e em clima de vingança

A viagem do Santos para Belo Horizonte acabou em frustração nesta sexta-feira (24). O clube paulista tomou um gol polêmico, viu João Paulo se machucar no mesmo lance e, além de perder para o América-MG, pode deixar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro na segunda-feira (27). A noite, aliás, acabou com clima de vingança em relação aos mineiros.

SEXTA-FEIRA AMARGA



A noite dos paulistas começou a ruir aos 13 minutos da partida, quando João Paulo recebeu recuo de Pituca dentro de sua área.

Apertado por Renato Marques, o goleiro até driblou o rival, mas se machucou ao pisar no gramado do Independência. O santista gritou de dor imediatamente e pediu a paralisação do duelo ao árbitro Wilton Pereira Sampaio.



O atacante do América-MG, no entanto, correu atrás da bola, ficou com a posse e chutou para o gol, que estava aberto em meio às dores de João Paulo. O juiz, por sua vez, não apitou e validou o gol.



O goleiro deixou o gramado chorando com suspeita de lesão tendínea no tornozelo esquerdo. O capitão foi substituído por Gabriel Brazão, estreante da noite, e passará por exames neste sábado (25).

A suposta falta de fair play revoltou os paulistas diante de um Renato Marques que evitou confusão. O clima esquentou de vez com a marcação do gol e, praticamente no lance seguinte, Joaquim entrou em forte discussão com o jogador do América-MG.



Willian chegou a empatar, mas Juninho garantiu a vitória dos donos da casa, que subiram aos mesmos 15 pontos do Santos, mas ficam atrás pelo número de vitórias a menos.

