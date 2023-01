São Paulo acerta contratação de David, do Internacional, por empréstimo

O São Paulo acertou a contratação de David, do Internacional, por empréstimo. O clube vai pagar R$ 1,2 milhão parcelado como compensação financeira e o acordo terá opção de compra.





Elogiado e pedido pelo técnico Rogério Ceni, o atacante de 27 anos agora cumpre os passos finais de exames e assinatura de vínculo para virar reforço de forma oficial.

Publicidade

Publicidade





Além do São Paulo, o Red Bull Bragantino também estava interessado em David. Antes, a negociação com o Tricolor havia travado justamente por causa da compensação financeira pelo empréstimo, mas isso foi superado.





Ceni trabalhou com David no Cruzeiro e no Fortaleza e o elogiou na semana passada.





"Nós ainda precisamos de um jogador de força. Muito se fala sobre o David. Eu trabalhei com ele no Cruzeiro primeiro. Coloquei ele para jogar e foi vendido ao Fortaleza. Coloquei ele para jogar no Fortaleza e foi vendido ao Inter. É questionado, mas eu preciso de um jogador com as características do David. Gostaria de contar com ele".