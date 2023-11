São Paulo anuncia jogo festivo entre lendas do clube e do Milan no Morumbi

O São Paulo anunciou que vai realizar um jogo festivo entre lendas do clube e lendas do Milan no Morumbi, em dezembro.







Os campeões mundiais com o time tricolor em 1992, 1993 e 2005 jogarão um amistoso contra ídolos do Milan. A ideia é celebrar os títulos conquistados.





O evento acontecerá dia 16 de dezembro, às 17h (de Brasília). A abertura de vendas de ingressos se inicia no dia 27 deste mês.





"Bora celebrar os 30 anos do BiMundial de 1993 com um Reencontro de Gigantes!", escreveu o São Paulo nas redes sociais.





O Milan foi escolhido por ter sido um dos adversários do clube na final do Mundial de 93. Na ocasião, o Tricolor venceu por 3 a 2.