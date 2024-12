São Paulo anuncia nova patrocinadora para a temporada 2025

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (23) sua nova patrocinadora, a Elgin, que estampará a camisa tricolor. O contrato foi firmado até o fim de 2025.





A estreia da nova patrocinadora será durante a pré-temporada nos EUA, contra o Cruzeiro. O jogo acontece no dia 15 de janeiro, no no Inter&Co Stadium, localizado em Orlando, como parte da FC Series.





A marca estará na parte da frente da camisa, entre a gola e o escudo do clube. A empresa está no mercado há mais de 70 anos e atua do segmento de climatização, refrigeração e eletroportáteis.





É a primeira vez que este espaço é disponibilizado, abrindo uma nova fonte de receita para o clube paulista.

Ter a Elgin como um de nossos patrocinadores que estampam nossa camisa é uma grande satisfação. Assim como o São Paulo, uma marca brasileira, tradicional e conhecida de todos os brasileiros e amada por muitos. É uma parceria que tem tudo para ser feliz para ambos. Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do São Paulo FC





Acreditamos plenamente na capacidade do nosso povo e queremos trazer esse orgulho que sentimos do nosso futebol também para a confiança que o consumidor tem nos produtos feitos no Brasil. Anderson Bruno, vice-presidente Comercial da Elgin