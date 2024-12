Perto dos 25 anos, atletismo de Londrina comemora títulos e convocações

Referência na formação de atletas, destaques em competições estaduais, nacionais e internacionais, a equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo fecha mais um ano comemorando os ótimos resultados individuais e coletivos alcançados ao longo de 2024.





Reconhecida como uma das melhores escolas de revelação do atletismo brasileiro, a equipe londrinense brilhou novamente no Campeonato Brasileiro sub-20 com o título no feminino, o vice no geral e o terceiro lugar no masculino. No Brasileiro sub-18, ficou com o segundo lugar no geral. Nos últimos seis anos, são 11 títulos nacionais de clubes .

No Paraná, Londrina segue imbatível e repetiu este ano o título nos Jogos Abertos e nos Jogos da Juventude no masculino, feminino e geral. De 2019 para cá, são 51 títulos estaduais .





O coordenador da equipe, Gilberto Miranda, ressalta que o grande diferencial de Londrina é a continuidade do trabalho com resultados expressivos. "Apesar de todas as dificuldades financeiras que temos, os resultados continuam aparecendo. Revelamos talentos, que acabam saindo, mas mantemos o nível e isso mostra que estamos no caminho certo", aponta.

Para coroar o trabalho e os resultados, a equipe londrinense teve 32 convocações de diversas categorias para a seleção brasileira em 2024, entre atletas, técnicos e membros da comissão técnica.





Cinco atletas - Julia Ribeiro, Paulo Romualdo, Matheus Gama, Sabrina Pena e Letícia Lopes -, além do técnico Gilberto Miranda e fisioterapeuta Raphael Cruz representaram o Brasil no Mundial Sub-20, no Peru. Entre 2021 e 2024 foram 117 londrinenses convocados para a seleção brasileira.

INDIVIDUAL





Em ano de Jogos Olímpicos, a equipe de Londrina comemorou a vaga conquistada por Lívia Avancini, que disputou as Olimpíadas de Paris no arremesso do peso .





