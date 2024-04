São Paulo anuncia renovação de contrato com Arboleda até 2027

O São Paulo anunciou a renovação de contrato do zagueiro Arboleda na noite desta segunda-feira (1º).



Arboleda assinou um novo contrato até dezembro de 2027 com o São Paulo. O antigo vínculo do zagueiro com o Tricolor expirava em dezembro deste ano.



Arboleda ficou perto de poder assinar um pré-contrato com outro clube. Caso chegasse até o dia 30 de junho sem renovar o contrato, o defensor poderia assinar um pré-vínculo com qualquer outro time e deixar o time tricolor de graça no final do ano.

O anúncio foi feito em um vídeo publicado pelo São Paulo nas redes sociais. Nele, o zagueiro assiste e comenta alguns momentos da sua passagem pelo time.



O equatoriano é o atleta mais longevo do atual elenco do São Paulo. Ele chegou ao clube em 2017 e tem 264 jogos disputados pelo clube.

"Agradeço por todos os anos que eu tenho no São Paulo. Por todas as coisas boas que vivi aqui. Só queria agradecer e falar que seguirei mais uns anos aqui. Se Deus quiser, vou completar 10 anos no São Paulo. Podem ter certeza de que sempre vou dar a vida dentro do campo e serei sempre esse jogador que vocês gostam", disse Arboleda, ao site do São Paulo.