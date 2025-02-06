São Paulo bate Mirassol em noite de quebra de jejum de Calleri

O São Paulo venceu o Mirassol por 4 a 1 na noite desta quarta-feira (5), no Morumbis, pela sétima rodada do Paulistão.





Os gols foram marcados por Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva. Gabriel descontou para o Mirassol.





O camisa 9 quebrou um jejum que já durava desde setembro do ano passado. O último gol do argentino havia sido na Libertadores contra o Botafogo.





No primeiro gol são-paulino no jogo houve dúvida se Calleri havia ou não tocado na bola no cruzamento de Oscar. O próprio São Paulo chegou a postar nas redes o gol de Calleri, mas depois se corrigiu quando a arbitragem confirmou gol de Oscar. Naquele momento, o gol significaria a quebra do incômodo jejum, mas depois a dúvida não importou já que o camisa 9 fez o segundo e colocou fim à seca de gols.





O São Paulo teve o domínio da partida em boa parte do jogo e criou diversas oportunidades desde o primeiro tempo. O time de Zubeldía não converteu todas e viu o Mirassol chegar a empatar o duelo e ter chances de novamente igualar o marcador quando a partida estava em 2 a 1.





Com o resultado, o São Paulo chegou a 13 pontos em seis jogos e lidera o grupo C. Já o Mirassol parou com 15 em segundo lugar do grupo A.





O São Paulo volta a campo neste sábado (8), quando visita o Red Bull Bragantino, em Bragança, às 18h30. O próximo compromisso do Mirassol é em casa contra o Noroeste, no mesmo dia, às 16h.





LANCES IMPORTANTES





Aos 9, Enzo Díaz tocou para Oscar na esquerda, o camisa 8 cortou para dentro e cruzou fechado. Calleri fechou no lance, mas não chegou a tocar e ela morreu na bochecha na rede.





Aos 15, Calleri e Luciano fizeram boa triangulação, o camisa 10 foi ao fundo e cruzou para Lucas na entrada da pequena área, mas Muralha saiu bem do gol para abafar o chute do camisa 7.





Aos 24, Sabino perdeu dividida pela direita e a bola ficou com Negueba, que cruzou na segunda trave. Com liberdade, Gabriel dominou, ajeitou o corpo e bateu para vencer Rafael e empatar.





Aos 32, o Lucas recebeu pela direita, levantou a cabeça e cruzou na segunda trave para a subida de Sabino. O zagueiro tocou de cabeça consciente para a segunda trave, onde Oscar, quase debaixo do gol, se jogou na bola, mas mandou por cima da meta.





Acabou o jejum! Já aos 51 da primeira etapa, o São Paulo rondou a área do encolhido Mirassol, tentou duas vezes até que Igor Vinícius cruzou para a área e viu Calleri se antecipar à marcação de carrinho para marcar o segundo do São Paulo.





Aos 18 minutos do segundo tempo, o Mirassol chegou pela direita em cruzamento de Lucas Ramon que Gabriel ajeitou para o meio e Iury Castilho, sozinho na pequena área, furou a bola para a sorte do São Paulo.





Aos 39, Ferreirinha tocou para Oscar, que tentou devolver e viu a bola chegar em Enzo Díaz do outro lado da área. O argentino chegou batendo para o gol e venceu Muralha.





Aos 46, Ferraresi subiu ao ataque pela direita, avançou bem e tocou para André Silva dentro da área. O centroavante saiu da marcação e bateu para fechar a conta no Morumbis.





SÃO PAULO

Rafael; Igor Vinícius (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson (Bobadilla) e Oscar; Lucas (Erick), Luciano (Ferreirinha) e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía





MIRASSOL

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz (Empereur) e Reinaldo; Neto Moura (Léo Gamalho), Danielzinho, Gabriel, Chico Kim (Clayson) e Negueba (Guilherme Pato); Iury Castilho (Matheus Davó). Técnico: Eduardo Barroca





Local: Morumbis, em São Paulo-SP

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Adriano de Assis Miranda

Amarelos: Igor Vinícius, Sabino, Rafael, Luciano e Zubeldía; João Victor

Gols: Oscar (8'/1ºT), Calleri (50'/1ºT), Enzo Díaz (39'/2ºT) e André Silva (46'/2ºT); Gabriel (24'/1ºT)



