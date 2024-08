São Paulo dá entrada em rescisão e não vai se despedir de James Rodríguez

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O São Paulo enviou à CBF a documentação necessária para a rescisão de James Rodríguez no BID (Boletim Informativo Diário).







Publicidade

O UOL apurou que o Tricolor já deu entrada na rescisão com toda documentação necessária. A previsão é que o fim do vínculo seja oficializado ainda nesta quinta-feira (8).



O sistema da CBF está passando por instabilidades e o BID ficou fora do ar por alguns dias. O sistema começou a retornar nesta quarta-feira (7), mas o site de consultas ainda está em manutenção.

Publicidade



James e São Paulo assinaram a documentação nos últimos dias e o colombiano abriu mão de parte do que tinha a receber para findar o vínculo. O contrato de James iria até o meio de 2025 e o Tricolor tinha débitos com o meia.



Mesmo após a oficialização da rescisão, o São Paulo não vai se despedir do colombiano. O Tricolor decidiu por um fim discreto de relação e não estão programadas postagens em redes sociais, por exemplo.



A avaliação do clube é que postagem de despedidas valem apenas para jogadores que tem relação maior com o clube, como atletas formados em Cotia ou multicampeões no Tricolor.