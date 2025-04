São Paulo deixa escapar vitória e frustra quase 50 mil torcedores em casa

O São Paulo empatou com o Alianza Lima por 2 a 2 na noite desta quinta-feira (10), no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.





Os gols foram marcados por Ferreirinha, duas vezes, para o São Paulo, enquanto Eryc Castillo e Quevedo anotaram os tentos dos visitantes.





A torcida do São Paulo preparou uma enorme festa para recepcionar a delegação no Morumbis. Foram mais de 500 metros de corredor de fogo com sinalizadores, tomando o cuidado de utilizaram os fogos fora do perímetro de 100m do estádio para cumprir a exigência da Conmebol. No fim do jogo o torcedor ensaiou uma vaia após o empate.





Com o resultado, o São Paulo vai a quatro pontos e fica na segunda colocação do grupo D. Os peruanos, com um ponto, estão em terceiro, enquanto o Libertad (PAR) lidera com duas vitórias em dois jogos.





O São Paulo volta a campo neste domingo (13), quando recebe o Cruzeiro no Morumbis, às 17h30. O próximo jogo pela Libertadores será no dia 23, no Paraguai, contra o Libertad.





ZUBELDÍA APOSTA, SIM, NA BASE





O técnico Luis Zubeldía mandou a campo um time com apenas uma mudança: o jovem Lucas Ferreira na vaga de Cédric. Atuando em casa contra um adversário mais frágil, o argentino optou por ter um ponta mais ofensivo a manter o português que é lateral atuando na segunda linha.





Muito pedido pelo torcedor, Lucas Ferreira contou com o apoio das arquibancadas mesmo quando errou. No fim da primeira etapa, avançou pela direita, trouxe para o centro e tentou finalizar, mas isolou a bola. Imediatamente a arquibancada aplaudiu a tentativa do jovem de 18 anos.





Nesta altura, o São Paulo, é bem verdade, já vencia por 2 a 0, dois gols de Ferreirinha: um em jogadaça individual e outro em cabeçada após cruzamento de Marcos Antônio. O time da casa seguiu na frente no placar até o autor do dois gols sair de campo para a entrada de Wendell. Dali em diante, o Alianza passou a encontrar espaços pelo setor esquerdo e empatou o jogo com Castillo e Quevedo, em golaço de voleio.





Ferreira foi quem mais levou perigo ao gol do Alianza depois que os peruanos reagiram no jogo. Em duas oportunidades, o jovem conseguiu finalizações perigosas contra o gol de Viscarra. Mas não foi o suficiente para evitar o tropeço são-paulino dentro de casa na Libertadores.





SÃO PAULO

Rafael; Ferraresi (Cédric), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Alves); Lucas Ferreira, Alisson, Marcos Antônio e Ferreirinha (Wendell); Luciano (André Silva) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía





ALLIANZA LIMA

Viscarra; Huaman, Jesús Castillo (Delgado), Velasquez (Amasifuen), Ricardo Lagos; Noriega, Lavandeira (Cari), Gaibor; Quevedo, Eryc Castillo (Gomez), Barcos (Guerrero). Técnico: Néstor Gorosito





Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo-SP

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Amarelos: Noriega e Velasquez; Marcos Antônio

Gols: Ferreirinha (32'/1ºT e 36'/1ºT); Eryc Castillo (21'/2ºT) e Quevedo (30'/2ºT)

Público: 49.938 torcedores

Renda: R$ 3.385.822,50