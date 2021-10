São Paulo descarta lesão após Calleri fazer exames

A fase são-paulina parece ter mudado. Após vencer o clássico contra o Corinthians na segunda (18), o time do Morumbi teve mais uma boa notícia nesta quarta-feira (20). Os exames feitos no atacante Jonathan Calleri descartaram lesão na coxa direita.



Autor do gol da vitória no Majestoso, Calleri deixou o gramado no segundo tempo com dores no local. Os exames constataram apenas uma edema na região.



Assim, ele não está totalmente descartado para a partida contra o Red Bull Bragantino no domingo (24). O atacante iniciou tratamento e será reavaliado diariamente pela comissão técnica de Rogério Ceni. A tendência é que Pablo assuma a vaga de titular caso Calleri não se recupere.

O São Paulo terá o resto da semana toda livre para se preparar para enfrentar o Bragantino. O time do Morumbi acompanha neste período, além de Calleri, outros dois atletas. O primeiro deles é Rigoni, que se recupera de um estiramento muscular.



Ele começou a correr no campo do CT da Barra Funda nesta quarta, acompanhado da fisioterapia. Seu retorno diante do Red Bull Bragantino, no entanto, ainda é considerado difícil.



A outra expectativa são-paulina é em relação a Igor Vinícius. O lateral voltou a treinar com bola depois de sofrer uma lesão no olho. Ele não entra em campo desde 19 de setembro, quando se machucou contra o Atlético-GO. Sua recuperação física será avaliada diariamente até a partida.