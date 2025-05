São Paulo deve poupar em jogo que ajuda a decidir futuro do Palmeiras

O São Paulo não deve ter força máxima no jogo desta quarta-feira (19) contra a Ponte Preta que pode definir o futuro do Palmeiras no Paulista. O time de Campinas está com 19 pontos contra 17 do Verdão a duas rodadas do fim.





O QUE ACONTECEU





O técnico Luis Zubeldía deu declarações de que a escalação para o próximo duelo dependerá da avaliação de desgaste dos jogadores. Ele mudou a formação no clássico contra o Palmeiras e não teve Lucas e Oscar em campo, que pediram para serem preservados por causa do gramado sintético.





Antes de serem poupados, Lucas e Oscar foram titulares em duas partidas consecutivas e, seguindo a mesma lógica, Zubeldía pode poupar até sete atletas que vêm na mesma sequência ou pior. Enzo Díaz, Arboleda, Pablo Maia e Alisson somam três partidas seguidas iniciando os duelos, enquanto Alan Franco, Luciano e Calleri vem de dois jogos consecutivos.





Zubeldía prega desde o início do Paulistão um rodízio entre titulares e reservas, tendo como média dois jogos como titular para uma partida de descanso. Nesse cenário, é bem provável que no mínimo o trio com três jogos consecutivos seja preservado.





"Tivemos coragem de sacar dois jogadores importantes por uma questão de planificação de cargas. Priorizamos a planificação. E como falo sempre: quando planifico, posso correr para um lado ou para o outro dentro da planificação. Mas nesse caso, com dois jogadores que jogaram 90 minutos nos dois últimos jogos em Brasília... O Oscar teve um pouco de dor. No caso do Lucas, que é um jogador explosivo, vindo de dois jogos seguidos, parecia incorreto, pela carga de minutos, colocá-lo. Seguimos a planificação", disse o técnico.





Assim, um possível São Paulo para o jogo desta quarta-feira pode ter: Rafael; Igor Vinícius (Cédric), Ruan, Sabino e Patryck; Marcos Antônio e Bobadilla; Erick, Oscar (Alves), Lucas (Lucas Ferreira) e André Silva.





Os atletas que foram titulares contra o Palmeiras ganharam folga na última segunda-feira (17) e só farão um treino, nesta terça-feira (18), antes do jogo contra a Ponte. Os reservas e quem entrou durante a partida já treinaram na segunda-feira mesmo.





AS CONTAS DO RIVAL





O Palmeiras está na terceira posição do grupo D com 17 pontos. A Ponte Preta é a segunda colocada com 19 e o São Bernardo lidera com 22.





Para se classificar, o Palmeiras precisa vencer as duas partidas que restam e torcer por ao menos um empate da Ponte Preta. O Verdão nesta terça-feira (18) tem vantagem no saldo de gols em relação ao time campineiro: oito contra cinco.





Se o São Paulo for derrotado pela Ponte Preta e o Palmeiras não vencer o Botafogo-SP, o Verdão dará adeus ao Paulistão. Um empate entre o Tricolor e a Ponte já será suficiente para o Palmeiras retomar a segunda colocação do grupo desde que vença sua partida.





Na última rodada, o jogo do São Paulo pode novamente interessar ao Palmeiras. O Tricolor enfrenta o São Bernardo, que se perder para a Portuguesa na rodada, pode ser alcançado pelo Verdão caso o time de Abel Ferreira vença as duas partidas que lhe restam e o Tricolor também vença o adversário do ABC.





Por outro lado, o jogo contra a Ponte Preta interessa ao São Paulo, que quer garantir a primeira colocação do grupo de forma antecipada. A vitória do Novorizontino sobre o Mirassol na noite da última segunda-feira (17) deixou o time do interior a apenas um ponto do Tricolor. Então se o São Paulo vencer a Ponte, abrirá quatro pontos e terá a garantia do mando de campo.