São Paulo encara 2.500m de altitude contra o Jorge Wilstermann

O São Paulo encara o Jorge Wilstermann-BOL nesta quinta-feira (28), a partir das 19h, em Cochabamba, na Bolívia. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e o Tricolor quer manter os 100% de aproveitamento, já que venceu os dois primeiros jogos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Assim como nas vitórias contra Ayacucho-PER e Everton-CHI, o técnico Rogério Ceni deve colocar em campo uma formação alternativa. A expectativa é de que jogadores como Rafinha, Rodrigo Nestor e Calleri sejam preservados. O Tricolor vem de empate contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (23).

Continua depois da publicidade





O Jorge Wilstermann é o quinto colocado de um grupo com oito equipes na primeira fase do Campeonato Boliviano. A equipe também vem de empate por 1 a 1, contra o Universitario de Vinto, na última sexta-feira (22). Uma das aliadas do time boliviano pode ser a altitude de 2.500m de Cochabamba, onde a partida será disputada. Ainda que não seja uma das cidades mais altas da Bolívia, a falta de ar pode ser um dos desafios para o São Paulo nesta quinta.





No outro confronto da chave, o Everton venceu o Ayacucho por 2 a 1, nesta terça (26). Com isso, o São Paulo lidera o grupo com seis pontos, e pode chegar a nove, se vencer na Bolívia. O Everton é o segundo colocado, com quatro pontos, enquanto o Ayacucho tem três. O Jorge Wilstermann ocupa a lanterna, com apenas um ponto em dois jogos. Somente o líder de cada grupo avança à próxima fase da competição.





A partida entre Jorge Wilstermann e São Paulo terá transmissão da Conmebol TV.