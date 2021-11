Ataque do São Paulo passa em branco em 40% de suas partidas do Brasileiro

O São Paulo de 2021, mesmo com um elenco com nomes como Luciano, Calleri e Emiliano Rigoni, tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 23 gols anotados em 30 partidas.



Na noite de domingo (7), contra o Bahia, o time do Morumbi passou em branco pela 12ª vez nesta edição da Série A, o que significa que ele não balançou as redes adversárias em 40% das partidas que disputou na principal competição do país.



Na Fonte Nova, durante mais de 90 minutos de jogo, o São Paulo conseguiu finalizar em direção ao gol defendido por Danilo Fernandes apenas três vezes.

O melhor momento da equipe na partida foi já nos minutos finais do confronto, quando Shaylon tentou bater colocado, de cobertura, dentro da área. A bola passou rente à trave, mas o goleiro do Bahia estava no lance.



Foi pouco, e nem mesmo o técnico Rogério Ceni, que escalou o time com Rigoni e Luciano à frente, num 3-5-2, se esforçou em defender a apresentação da equipe. O problema é que o desempenho no Nordeste ecoa a dificuldade ofensiva do São Paulo neste Brasileiro.



O time tem o segundo pior ataque da competição, com uma média de apenas 0,77 gol por jogo. Os números apenas são melhores do que os do Sport, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, que fez 17 gols em 31 rodadas disputadas (média de 0,57 por partida).



A título de comparação, o Flamengo -dono do melhor ataque do Brasileiro- tem 52 gols e com duas partidas a menos do que o São Paulo.



Na próxima rodada, o time tricolor visita o Fortaleza, no Castelão, e não contará com o futebol de Emiliano Rigoni -suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



Sem o artilheiro da equipe na Série A, com quatro gols, o técnico Rogério Ceni deve formar a dupla de ataque com Luciano e Calleri. Caso o argentino não esteja bem fisicamente, o nome de Pablo aparece como uma opção.



Os jogos em que o São Paulo passou em branco:



1ª rodada - São Paulo 0x0 Fluminense

2ª rodada - Atlético-GO 2x0 São Paulo

3ª rodada - Atlético-MG 1x0 São Paulo

5ª rodada - Santos 2x0 São Paulo

8ª rodada - Corinthians 0x0 São Paulo

12ª rodada - São Paulo 0x1 Fortaleza

14ª rodada - São Paulo 0x0 Palmeiras

19ª rodada - São Paulo 0x0 América-MG

22ª rodada - São Paulo 0x0 Atlético-MG

25ª rodada - Cuiabá 0x0 São Paulo

28ª rodada - Red Bull Bragantino 1x0 São Paulo

30ª rodada - Bahia 1x0 São Paulo