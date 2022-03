São Paulo enfrenta Palmeiras com bom retrospecto de Ceni em clássicos

O São Paulo se prepara para o jogo contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (10), em partida atrasada pela quarta rodada do Campeonato Paulista, com um retrospecto perfeito de Rogério Ceni desde sua volta ao Morumbi. O treinador venceu os quatro clássicos que fez até aqui, com seu time fazendo sete gols e não sofrendo nenhum.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O último encontro com o elenco palmeirense foi em vitória de 2 a 0 na 33º rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, sucesso que Ceni espera repetir para garantir uma vaga no mata-mata desta edição do estadual. Atual líder do Grupo B, uma vitória contra o Palmeiras levará o São Paulo aos 20 pontos. Dessa forma, o time não poderá mais ser ultrapassado pela Ferroviária, que ainda conta com três jogos no calendário, mas pode alcançar somente 19 pontos.

Continua depois da publicidade





Entre os desfalques do elenco são paulino, o mais recente é o volante Gabriel Neves, que deixou a partida diante do Corinthians no último sábado (5) com dores e foi diagnosticado com um estiramento na panturrilha esquerda.





O uruguaio iniciou tratamento fisioterápico no Reffis e não terá condições para atuar contra o Palmeiras. O mesmo acontece com o lateral-direito Igor Vinícius, que ainda se recupera de um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita. Outra baixa confirmada no time do Morumbi é o goleiro Jandrei, diagnosticado com Covid-19 no dia 3, e que ainda cumpre o prazo exigido de afastamento. Nikão, Patrick e Luan estão recuperados de lesões e vivem a expectativa de serem relacionados para o duelo. Uma provável escalação do São Paulo é: Volpi; Rafinha, Arboleda, Miranda (Diego Costa) e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Nestor e Gabriel Sara; Rigoni (Nikão), Alisson e Calleri.





O Palmeiras, por sua vez, chega ao confronto como líder invicto do grupo C, com 20 pontos. Mesmo com dois jogos a menos, o clube mantém a melhor campanha do estadual, com seis vitórias e dois empates, e tenta manter o bom momento para ampliar a vantagem na corrida pelas quartas do Paulista.

Continua depois da publicidade





O elenco palmeirense entra em campo com três ausências garantidas: o zagueiro Luan, o meio-campo Gabriel Menino e o volante Patrick de Paula, todos lesionados. Sendo assim, o Palmeiras deve jogar o clássico com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.



Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira (10)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez

Transmissão: Paulistão Play e Premiere