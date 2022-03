Londrina EC aumenta preço do ingresso para jogo contra o Athletico no domingo

O Londrina EC majorou o valor dos ingressos para a partida contra o Athletico pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. Os rivais se enfrentam no domingo (13), às 11h, no estádio do Café. O jogo da volta será no dia 20, em Curitiba. O confronto vai marcar a estreia do técnico Adilson Batista no comando do LEC.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





LEIA TAMBÉM: Adilson Batista comanda o primeiro treino como técnico do Londrina

Continua depois da publicidade





As entradas começaram a ser comercializadas nesta terça-feira (8) e, na compra antecipada, os ingressos custam R$ 30 para arquibancada e R$ 40 para as cadeiras cativas. No dia do jogo, os preços sobem para R$ 40 e R$ 50, respectivamente. Até então, o LEC cobrava valor único para os dois setores, sendo R$ 25 na venda antecipada e R$ 30 nas bilheterias.





De acordo com o Alviceleste, esta nova política de comercialização de ingressos será praticada até o fim da participação do clube no Estadual. Em paralelo a isso, o LEC segue vendendo o Passaporte Alviceleste, que permite acesso a todos os jogos da equipe no Café. O pacote para arquibancada custa R$ 550 e para a cativa, R$ 700.





Os ingressos para a partida contra o Athletico podem ser encontrados nas Lojas Karilu Sports, Banca Flamengo, no Mercado Shangri-lá, Loja Estação do Esporte (Avenida Saul Elkind), pelo site meu bilhete.com. Outras informações sobre a venda de ingressos podem ser consultadas no site do LEC.