São Paulo esfria negócio com Lucas Ribeiro e vê elenco praticamente fechado

O zagueiro Lucas Ribeiro dificilmente será reforço do São Paulo para a temporada. O time do Morumbi recuou e deve desistir da negociação com o Hoffenheim, da Alemanha. O jogador de 22 anos chegaria por empréstimo, com o time alemão arcando com a maior parte do salário.

A decisão de se afastar do negócio partiu após uma análise feita pelo departamento de futebol do São Paulo sobre o jogador dentro de campo e fora dele, segundo pessoas envolvidas ouvidas pela reportagem. Lucas Ribeiro respondeu a um processo por um vídeo íntimo com uma menor de idade vazado em 2018.

O zagueiro publicou em seu perfil no Instagram, e posteriormente apagou, um vídeo em que aparece acompanhado por um amigo mantendo relações sexuais com uma menina que tinha 14 anos na época. O jogador pediu desculpas públicas após o vazamento e apagou a manifestação posteriormente.





Dentro de campo, sua passagem pelo Inter não foi bem vista. O zagueiro chegou ao Beira-Rio em 2020 e não conseguiu se firmar. Sua última partida pelo clube foi justamente contra o São Paulo, em derrota gaúcha por 2 a 0. Na ocasião, ele sofreu na marcação de Rigoni e acabou substituído no intervalo. Desde então, foi relacionado mais oito vezes, mas não entrou em campo.





Sem Lucas Ribeiro, a ordem no São Paulo é aguardar oportunidades que apareçam no mercado. O clube considera ter o elenco praticamente fechado para a temporada e apenas faria esforços para negócios viáveis financeiramente que apareçam.

A vinda de Lucas Ribeiro para o Morumbi seria uma reposição a Bruno Alves, que se transferiu por empréstimo para o Grêmio. Atualmente, Rogério Ceni conta com cinco zagueiros no elenco: Arboleda, Miranda, Léo, Diego Costa e Walce -esse último ainda se recupera da terceira cirurgia no joelho.





O último negócio pendente no São Paulo é com Soteldo. O clube aguarda uma resposta da proposta de empréstimo feita ao Toronto FC, do Canadá. Nos corredores do Morumbi, o sentimento é de que o negócio ainda deve demorar para ser resolvido, com o venezuelano estudando todas as possibilidades antes de tomar uma decisão.