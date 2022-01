São Paulo inicia última semana completa de pré-temporada com 9 desfalques

O São Paulo corre contra o relógio para ter todo seu elenco à disposição para a estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 27 de janeiro, contra o Guarani. Na última semana completa de treinamentos de pré-temporada, o técnico Rogério Ceni ainda tem nove desfalques.



A variante ômicron da Covid-19 tem sido o pior problema para o São Paulo. O aumento dos casos no país também atingiu o time do Morumbi, onde 13 atletas já foram diagnosticados com a doença desde a reapresentação, e oito deles ainda aguardam para voltar aos treinos: o goleiro Thiago Couto, o zagueiro Arboleda, os laterais Reinaldo e Welington, os meias Rodrigo Nestor e Rafael Silva, e os atacantes Danilo Gomes e Pablo.



Há ainda um nono desfalque, mas por problemas físicos. O atacante Luciano se reapresentou na semana passada com dores na panturrilha esquerda e recebeu o diagnóstico de uma contratura na região. O clube acredita que ele estará à disposição para a estreia no Paulista.



A boa notícia para a equipe veio na tarde de domingo (16). Um dos cinco reforços da temporada, Patrick foi liberado para treinar no CT da Barra Funda. Ele se recuperou da Covid-19 e fará sua primeira atividade desde que chegou ao São Paulo. Jandrei, Rafinha, Alisson e Nikão, as outras contratações, já estão trabalhando com o restante do elenco.

O alto número de desfalques atrapalha a preparação de Rogério Ceni. O treinador ainda não teve sua dupla de zaga à disposição junta. Arboleda foi diagnosticado com a Covid-19 logo após Miranda se recuperar da doença.



O São Paulo está trabalhando sem folga no CT da Barra Funda desde a reapresentação. O clube planeja nove treinos até sábado (22), com o próximo domingo (23) sendo o primeiro dia de descanso dos jogadores.