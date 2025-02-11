São Paulo não aproveita expulsão, só empata e vê Inter deixar lanterna

O São Paulo empatou com a Inter de Limeira por 0 a 0 na noite desta quinta-feira (10), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, em duelo atrasado da 1ª rodada do Campeonato Paulista.





O São Paulo teve um jogador a mais durante toda a segunda etapa. O meia Juan Tavares foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo com auxílio do VAR após carrinho por trás em Igor Vinícius.





Mesmo com um a mais em campo, o São Paulo não conseguiu abrir o placar. O time até criou chances, mas pecou na pontaria.





Criticado por não colocar os jovens da base, Zubeldía deu minutos a Ryan Francisco e Lucas Ferreira. A dupla entrou aos 22 da segunda etapa, mas não brilhou.





Com o resultado, o São Paulo foi a 14 pontos na liderança do grupo C. Já a Inter de Limeira chegou a seis pontos, saiu da lanterna e da zona do rebaixamento do Paulistão.





O São Paulo já volta a campo nesta quinta-feira (13), novamente em Brasília, contra o Velo Clube, às 21h30. A tendência é que Zubeldía poupe titulares de olho no Choque-Rei do domingo.





LANCES IMPORTANTES





Aos 20, o zagueiro Eduardo Porto avançou para o ataque, passou por Enzo Díaz, deu um drible da vaca em Sabino e, já na pequena área, finalizou cruzado para grande defesa de Rafael. Na sequência do lance, Albano teve liberdade na entrada da área e arriscou colocado para nova intervenção do goleiro são-paulino.





Aos 37, o São Paulo chegou de pé em pé, girando da esquerda para a direita até a bola chegar em Igor Vinícius. O lateral levantou na cabeça de Calleri, que fez o movimento certo, mas mandou por cima do gol com muito perigo.





Aos 13 da segunda etapa, Lucas sofreu falta na direita e Enzo Díaz tentou cobrar fechado, mas a bola tocou na barreira e por muito pouco não acabou nas redes do outro lado do gol. Ela passou raspando a trave e foi em escanteio.





Aos 19, Ferreirinha recebeu pela esquerda, disparou pela lateral da área fazendo fila, passou por dois marcadores e finalizou já quase sem ângulo para boa defesa de Igo Gabriel.





Aos 35, Oscar levantou bola da esquerda, ela passou pela defesa e Calleri tentou um voleio, mas não alcançou. Na sobra, Arboleda chegou batendo cruzado, mas jogou pra fora.





Aos 38, Lucas Ferreira dominou na entrada da área e soltou a bomba de esquerda. Igo Gabriel deu um tapinha e a bola passou com muito perigo por cima do gol.





SÃO PAULO

Rafael; Igor Vinícius (Cédric), Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson (Ryan) e Oscar; Ferreirinha (Lucas Ferreira), Lucas e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía





INTER DE LIMEIRA

Igo Gabriel; Carlão (Ramon), Eduardo Porto e Alysson Dutra (Maurício); Marlon, Bernardo, Felipe Albuquerque e Juan Tavares; Albano (Juninho), Alex Sandro (Pablo Diogo) e Rhuan (Ruan Ribeiro). Técnico: Felipe Conceição





Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília-DF

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Ricardo Pavanelli Lanutto

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Amarelos: Bernardo, Marlon; Pablo Maia

Vermelho: Juan Tavares



