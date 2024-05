São Paulo peca, empata com Barcelona-EQU na volta de Lucas e terá 'final'

O São Paulo não viveu uma noite inspirada no MorumBis, só empatou por 0 a 0 contra o Barcelona-EQU e, mesmo já classificado às oitavas de final da Libertadores, viu a diferença de pontos aumentar na briga pela 1ª posição do Grupo B do torneio continental. Lucas voltou aos gramados depois de mais de um mês afastado.



Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía foi aos 10 pontos e fará uma espécie de "final" contra o líder Talleres, que venceu na terça-feira (14) e chegou aos 13 pontos, na rodada final. Uma vitória basta ao Tricolor para ultrapassar os argentinos, já que o saldo é de apenas um gol de diferença.

O Barcelona, por outro lado, chegou aos 3 pontos e, já eliminado, tem apenas a 3ª posição como objetivo para alcançar as fases finais da Sul-Americana.



Os clubes voltam fecham a fase de grupos da Libertadores no dia 29. Os paulistas recebem o Talleres, enquanto os equatorianos, já eliminados, medem forças contra o lanterna Cobresal em Guayaquil.





SÃO PAULO

Rafael; Igor Vinicius (Moreira), Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Galoppo (Lucas), Michel Araújo (Luiz Gustavo), Luciano e Ferreirinha (Erick); André Silva (Juan). T.: Luis Zubeldía





BARCELONA-EQU

Burrai; Rangel, Ramírez, Sosa e Chalá; Trindade, Arroyo (Leonai Souza) e Gaibor (Damián Díaz); Preciado (Solano), Rojas (Corozo) e Francisco Fydriszewski (Obando). T.: Ariel Holan