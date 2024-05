São Paulo: Casares nega conversa com Alex Sandro e quer renovar com Patryck

Julio Casares, presidente do São Paulo , garantiu que o clube não negocia a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro, hoje na Juventus (ITA).



"A rede social coloca, assim como colocaram do Alex Sandro e eu fico olhando isso e falo: Não tem nada. É um grande jogador, quem não gostaria de tê-lo, mas nós não temos, quem está jogando é o Patryck, nós vamos renovar. Esperamos renovar com o Welington. E quem sabe um dia vamos ter condições financeiras para poder falar: 'Alex Sandro, venha'. Mas nós não podemos dar um salto tão maior do que as nossas condições", disse.

A torcida são-paulina se animou com uma postagem do irmão de Alex Sandro. Nela, o lateral da Juventus (ITA) aparece com a camisa do São Paulo em uma arte de apresentação de reforço.



A fala do presidente confirma a informação do UOL de que não há negociações entre as partes. A reportagem também apurou que a preferência de Alex Sandro é seguir na Europa, embora deixe o time italiano.

O único contato do Tricolor com o estafe do jogador foi feito logo após a saída de Caio Paulista para entender a possibilidade. Não houve novos capítulos após a primeira conversa.



Casares também revelou a intenção de renovar com Patryck, mas as negociações ainda estão em estágio inicial. O Tricolor renovou com o atleta em 2022 e o jovem tem vínculo válido até 2027, mas há a intenção de valorizar o jogador.



O lateral Welington, por outro lado, está longe de renovar o contrato, que é válido somente até o final do ano. O São Paulo segue tentando a renovação, mas o jogador já pode assinar um pré-contrato a partir de julho e sair de graça ao fim da temporada.



"Sobre o Welington, o São Paulo já fez inúmeras propostas, continua conversando. Acreditamos no bom senso do atleta, clube que formou o atleta e está valorizando ele ao extremo. Acreditamos no profissional e nos seus empresários. O técnico está conversando com o atleta e mostrando a importância dele no elenco. Estamos confiantes, mas dentro da nossa limitação orçamentária. Mas garanto que a valorização dele no São Paulo é muito grande. Tenho certeza de que quando tiver uma oportunidade de venda, se for boa para o atleta e boa para o São Paulo, não vamos dificultar a saída dele. Todo atleta sonha em ir para a Europa, fazer sua condição financeira. Com ele não será diferente. No momento, estamos valorizando para renovar o contrato e é uma negociação permanente."