São Paulo quer manter Rafinha e Luiz Gustavo mesmo que decidam parar

O São Paulo tem a intenção de manter o lateral-direito Rafinha e o volante Luiz Gustavo mesmo que os dois optem por se aposentar ao final deste ano.







O Tricolor aguarda o fim da temporada para conversar com os dois jogadores e entender o que eles pensam para o futuro. O clube vai levar para a dupla sua avaliação interna e quer ouvir a opinião pessoal de cada sobre suas condições físicas.





O São Paulo tem interesse em manter os dois no grupo, ainda que ambos decidam parar de jogar. Rafinha é um dos capitães do time já desde o ano passado, enquanto Luiz Gustavo tem sido elogiado por sua dedicação nos treinamentos.





O Tricolor não descarta oferecer contratos de seis meses ou um ano caso os jogadores topem continuar atuando pelo clube. No entanto, o clube quer ouvir dos próprios jogadores sua percepção própria sobre a questão física.





Rafinha já chegou a anunciar aposentadoria para este ano, mas diante do tempo perdido por lesão voltou a colocar a possibilidade de renovar por mais seis meses. Luiz Gustavo ainda não falou oficialmente sobre o assunto, mas também não está garantido no futebol em 2025.





"São dois atletas importantes no São Paulo e já nos manifestamos a respeito. Mas nós vamos aguardar o campeonato porque também tem a questão de foro íntimo e da condição física. Sempre brinco com profissionais da parte física: as pessoas é que sabem seu momento físico melhor que os profissionais, a gente sente isso pela nossa experiência. Acreditamos que em dezembro, tão logo termine o campeonato, vamos conversar com os dois e com a nossa avaliação interna e a avalição pessoal de cada um, possamos entender. Se um puder ficar seis meses, outro puder ficar um ano, ou se por vontade própria algum vai querer sair de cena. Mas eu garanto que são dois grandes profissionais e se algum deles parar, vai estar dentro do centro do nosso diálogo porque são pessoas que contribuem muito com o São Paulo", declarou Julio Casares, presidente do São Paulo.