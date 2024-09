São Paulo vê ataque pifar em drama contínuo fora de casa

O São Paulo de Luis Zubeldía falhou em seu primeiro grande teste na reta final da temporada: a equipe foi eliminada da Copa do Brasil pelo Atlético-MG em Belo Horizonte e viu um problema se acentuar diante do pesadelo recente longe do MorumBis.



O clube não conseguiu balançar as redes na Arena MRV e ficou no 0 a 0. O resultado findou o sonho do bicampeonato, já que os mineiros haviam vencido pelo placar mínimo no duelo de ida.



O empate também culminou no 8° jogo seguido do São Paulo sem vitórias como visitante -o último resultado positivo fora de casa ocorreu no início de julho, quando os comandados de Zubeldía superaram o Athletico pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A seca está diretamente ligada ao ataque, que marcou apenas duas vezes longe do MorumBis: Lucas, contra o próprio Atlético-MG em julho, e Luciano, diante do Palmeiras em agosto, foram os responsáveis pelos gols. Nos duelos com Juventude, Fortaleza, Goiás, Nacional-URU e Fluminense -além do jogo desta quinta (12)-, o Tricolor saiu de campo zerado.



O problema liga um alerta diante da importância dos próximos compromissos: só neste mês, o São Paulo encara o Botafogo pela sobrevivência na Libertadores e tem um clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão.

Enquanto tenta arrumar seu ataque, Zubeldía evita clima de caos. Ele disse que a recente eliminação ocorreu por "ação pontual" e, apesar de reforçar a necessidade de ajustes, foca no copo "meio cheio".



Se quando cheguei me dissessem: 'Mister, vamos estar nas quartas da Libertadores e da Copa do Brasil. E vamos estar entre os seis primeiros do Brasileirão'. Seria uma boa notícia. [...] Claro que agora temos de fazer ajustes finos, porque são situações pontuais que não nos deixaram passar Zubeldía

O São Paulo tem nova prova fora de casa já neste fim de semana -e também em Belo Horizonte. O Tricolor encara o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo vale a garantia de permanência no G6 para paulistas e mineiros.



A última "visita" do elenco de Zubeldía neste mês está programada para a quarta (18), dia do confronto de ida das quartas de final da Libertadores contra o Botafogo.



A AGENDA DE SETEMBRO DO SÃO PAULO



15 de setembro: Cruzeiro (fora) - Brasileiro

18 de setembro: Botafogo (fora) - Libertadores

22 de setembro: Inter (casa) - Brasileiro

25 de setembro: Botafogo (casa) - Libertadores

29 de setembro: Corinthians (casa) - Brasileiro