São Paulo vê 'fritura fabricada' e reforça apoio a Zubeldía como técnico

O São Paulo nega de todas as maneiras que exista qualquer tipo de 'fritura' do técnico Luis Zubeldía. A reportagem apurou que pessoas infleuntes do clube entendem que o suposto ambiente ruim para o treinador foi 'fabricado'.







O QUE ACONTECEU





Depois das eliminações das Copas e da derrota para o Cuiabá, notícias trouxeram um tom de cobrança e de insatisfação da diretoria são-paulina. As informações passaram a ser entendidas como um prenúncio de uma demissão do argentino.





Pessoas ouvidas pelo UOL negam qualquer indicação de ruptura com Zubeldía neste momento. Alguns dirigentes ficaram desapontados com as eliminações nas Copas, mas não foi colocado em pauta uma possível troca de comando.





O presidente Julio Casares esteve no vestiário do Brinco de Ouro após a vitória contra o Vasco e foi citado por Zubeldía na coletiva. Os dois tiveram uma conversa particular no CT da Barra Funda, onde o presidente reforçou seu apoio ao treinador e traçou planos para os jogos restantes da temporada.





O mandatário chegou a ser questionado sobre o termo 'fritura' no início do mês e rechaçou qualquer possibilidade. Depois da declaração, o Tricolor perdeu para o Cuiabá e piorou a situação, mas Casares se reuniu com Zubeldía após o jogo e demonstrou apoio.





"Eu li tanta coisa. Eu fiquei assustado. O São Paulo, na minha gestão, teve o Fernando Diniz, já em exercício, e ninguém queria que ele saísse, mas aconteceu. Depois, Hernán Crespo e fomos campeões. Depois, veio Rogério Ceni, tudo muito discutido. E veio Dorival, que saiu por um convite da CBF. Carpini passou, antes estávamos atrás do Zubeldía e ele não veio. Não há nenhum tipo de problema. Não existe fritura de profissional na nossa prática. Existe diálogo, existe verdade. Estamos felizes e não é porque perdeu uma classificação que está tudo errado. Vejo isso como uma questão festiva de alguns blogs para colocar um fervura onde não existe. Zubeldía merece a nossa confiança, está super prestigiado. Agora, claro que o futebol é dinâmico. Mas não vejo nenhum tipo de risco neste momento. Ele está trabalhando. Tudo normal", disse Julio Casares, presidente do São Paulo.