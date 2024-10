Liam Payne: cantor deixa sua marca na história da música e um legado para os fãs

O corpo do cantor passou por uma perícia antes de ser retirado do local da queda. Na sequência, foi levado ao necrotério da capital da Argentina, onde foi feita a autópsia.

"Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo", afirmou o Crescenti, que é diretor do Same (Sistema de Atenção Médica de Emergência), instituição similar ao Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) do Brasil, em entrevista ao portal Todo Noticias.

O médico argentino Alberto Crescenti, responsável pela equipe que socorreu Payne após a queda, afirmou que a lesão do cantor foi gravíssima, tirando qualquer chance de sobrevivência. De acordo com o profissional, o compositor caiu de uma altura de 13 a 14 metros.

As causas da queda, porém, ainda estão sendo investigadas, conforme indica a Associated Press. A autópsia ainda não revelou se o compositor estava sob o efeito de álcool e/ou drogas quando o acontecimento foi registrado.

A morte do cantor foi confirmada pela imprensa internacional e a autópsia feita pela Polícia Científica da Argentina indica que Payne sofreu politraumatismo e hemorragia interna e externa após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

Liam Payne, cantor, compositor e ex-integrante da boyband One Direction, foi encontrado morto nesta quarta-feira (16), aos 31 anos. Nascido em Wolverhampton, na Inglaterra, em 29 de agosto de 1993, alcançou reconhecimento mundial ao participar do reality show musical The X-Factor, em 2010.

Após a pausa do One Direction, em 2016, Payne embarcou em uma carreira solo que se destacou no cenário pop internacional. Em 2017, lançou seu primeiro single solo, "Strip That Down", em parceria com o rapper Quavo, que atingiu grande sucesso nas paradas mundiais.

Juntos, os cantores se tornaram uma das maiores bandas da década, com milhões de fãs ao redor do mundo.

Liam Payne começou sua jornada musical muito jovem, já com uma participação no “The X Factor” em 2008, antes de retornar em 2010 e se juntar ao One Direction, ao lado de Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson.

A administradora aponta que tinha um carinho especial por Payne e que não consegue definir o sentimento ao certo. "É algo como querer que ele se encontrasse e visse o quão talentoso é. Eu me sentia como uma amiga distante que que ver o amigo feliz mesmo longe. O Liam era tão fofo, divertido e responsável e, em partes, me identificava com ele, especialmente quando eu via o potencial dele se perdendo."

"A One Direction sempre aparecia na minha vida e, quando vi, já estava obcecada pelos meninos. Comecei a acompanhar tudo, surtar por tudo e acompanhar os fãs. Por mais que não fosse a fã que sou hoje, estava ciente do que acontecia com a banda", acrescenta.

Mariana Letícia de Freitas, administradora de 26 anos, diz não ter se tornado fã de Payne de uma hora para a outra. "Conheci a banda em 2013, enquanto cursava o ensino médio, por meio de uma colega de turma. Gostei das músicas, pesquisei, mas não fui a fundo. Em 2016, esbarrei numa fanfic do Liam no Wattpad e fiquei curiosa. Fui atrás e lembro de tê-lo achado lindo. Não virei fã dele do nada, foi uma construção", conta.

A fã afirma que sempre desejou o melhor ao ídolo e que sempre quis que Payne voltasse aos palcos para que tivesse a oportunidade de vê-lo pessoalmente. "Acompanhei cada passo dele até aqui e o Liam tinha muita coisa pela frente ainda, me dói muito que tudo foi interrompido dessa forma. Vou continuar amando o Liam da mesma forma que amei aos nove anos. Ele, suas música e tudo de bom que representava vão ter um lugar especial no meu coração para sempre."

A estudante lembra que, especialmente durante a pandemia, a atuação do cantor foi importante para seu bem-estar. "Me senti muito perdida nessa época e o Liam sempre fazia lives. Durante aquelas horas em que ele estava ali falando com a câmera, fazendo graça, cantando, nada daquilo que me fazia mal importava. O Liam era um refúgio para mim. Quando tudo dava errado era pra ele que corria até me sentir bem de novo", descreve.

"Infelizmente, quando a notícia começou a se espalhar, eu percebi que era verdade e meu mundo desabou. Mesmo assim, não queria acreditar e acho que até agora não parece ser verdade que o Liam se foi. Ver tantos amigos do fandom desesperados com a notícia e, ao mesmo tempo, sem entender o que havia acontecido foi muito doloroso. Ele infelizmente se foi, mas sempre será lembrado e muito amado por todos nós, que vamos lembrar dele com muito carinho", homenageia a fã.

A notícia da morte do cantor atingiu a radiologista de forma intensa. Cândido conta que, ao ler as primeiras manchetes, acreditou que se trata de uma fake news, ou, pelo menos, "queria acreditar que fosse".

Para a radiologista, cada música que Payne escreveu a ajudou, assim como a outras fãs. Segundo Cândido, "Liam tinha um carinho enorme por todas que o acompanhavam. Ele sempre foi muito atencioso com as fãs e, nos últimos meses, estava mais próximo, sempre postando sobre seu dia".

Elaine Wippel Cândido, radiologista de 25 anos, é fã de Liam Payne desde que tinha 12 anos e, mesmo após o fim da One Direction, continuou a acompanhá-lo em sua carreira solo. "Nunca deixei de amar e admirar o Liam. Ele foi e sempre vai ser aquele menino com um sorriso radiante."





O IMPACTO NAS GERAÇÕES MAIS JOVENS





E engana-se quem pensa que Liam Payne e os demais integrantes da One Direction foram importantes apenas para os fãs mais velhos. Luiza Nobre Reis, que tem 17 anos e cursa o ensino médio, conheceu o cantor em 2018, após o fim da boyband.





"Eu já conhecia a banda, mas me tornei fã mesmo em 2020, quando estava passando por uma época muito difícil de minha vida. Foi algo que me ajudou de uma forma imensa e o Liam foi uma parte muito importante disso."





A história da adolescente com o ídolo envolve, ainda, um momento de superação. Conforme conta Reis, Payne foi importante no momento mais difícil de sua vida, em 2020, quando a estudante perdeu o avô, umas das pessoas mais importantes para si.





"É até louco dizer isso, mas o Liam me ajudou mais que muita gente da minha família. Suas músicas, as lives e as interações eram como felicidade instantânea. Eu, de alguma forma, me sentia perto e amada, me sentia confortável e bem. Era ele que, quando eu estava triste, me dava aquela pontinha de esperança de que tudo ficaria bem", conta.





Assim como as demais fãs, Reis ficou em choque quando soube da morte do cantor. "É horrível a sensação de negação, já que tudo aconteceu tão de repente. É pior ainda saber que eu não vou vê-lo nunca, em nenhum show, uma vez que nunca tive essa oportunidade. Sempre defendi o Liam, apesar de todas as polêmicas, e sempre quis que ele soubesse que eu estaria aqui por ele da forma que ele esteve por mim. Queria ter dito isso a ele pessoalmente, além de agradecer por tudo."