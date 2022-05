São Paulo vence Jorge Wilstermann e vai às oitavas da Sul-Americana

O São Paulo confirmou presença nas oitavas de final da Copa Sul-Americana ao derrotar o Jorge Wilstermann (Bolívia) por 3 a 0, na noite de quinta-feira (19) no estádio do Morumbi.

Com a vitória, o Tricolor chega aos 13 pontos, na liderança do Grupo D, mesmo faltando o último compromisso da fase de grupos, contra o Ayacucho (Peru) na próxima quarta-feira (25), também em casa.

O time paulista abriu o placar cedo, com um chute do volante Rodrigo Nestor aos cinco minutos de jogo. E ampliou ainda no primeiro tempo, aos 16 minutos, novamente com o camisa 25.





No primeiro minuto da etapa final, a equipe de Rogério Ceni chegou ao terceiro, com um chute de direita de Patrick, que fechou o placar.