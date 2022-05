Dupla de Londrine é ouro na Gymnasíade

As londrinenses Julia Rocha Ribeiro e Nicole Domene conquistaram nesta quinta-feira (19) a medalha de ouro na prova de revezamento medley na Gymnasíade, maior competição escolar do mundo, que acontece na Normandia, na França.

As atletas da equipe Londrina/Atletismo integraram o time da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, ao lado de Pietra Simýes e Lays Cristina Silva. As brasileiras completaram a prova com o tempo de 2'13''67.

O técnico das londrinenses, Gilberto Miranda, comemorou o resultado e ressaltou o trabalho que é feito na cidade para que os atletas brilhem nas provas. "É um momento histórico para nossa equipe. Estamos fazendo história no atletismo escolar e isso é resultado de muito treino, muita dedicação, da estrutura que oferecemos para os nossos atletas, de uma gestão forte e da continuidade do trabalho de nossos principais atletas dentro do projeto”, ressaltou o treinador.





