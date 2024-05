São Paulo vence o Águia de Marabá sem sustos e avança na Copa do Brasil

O time misto do São Paulo mostrou autoridade diante de um aguerrido Águia de Marabá e venceu o adversário por 2 a 0 nesta quinta-feira (23), dentro do MorumBis. Com o resultado, o clube tricolor confirmou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Lucas, que retomou a titularidade após quase dois meses afastado por lesão, abriu o placar, e Erick confirmou a tranquila vitória ainda no primeiro tempo.

Publicidade



O placar, que só não foi mais elástico para o São Paulo devido a uma grande atuação do goleiro Axel, do Águia, mantém a invencibilidade de Luis Zubeldía no comando tricolor: agora, são oito partidas sem derrotas, com seis vitórias e dois empates.



O resultado também garante mais R$ 3,4 milhões aos cofres da equipe paulista. O próximo adversário no torneio ainda será definido, já que a CBF precisará sortear todos os confrontos da próxima fase.

Publicidade



O São Paulo tem outra decisão na quarta-feira (29), quando encara o Talleres pela Libertadores. Embora o time tricolor já esteja classificado, ele mira no confronto a liderança do Grupo B da competição continental.





SÃO PAULO

Jandrei; Moreira, Ferraresi, Diego Costa e Patryck; Luiz Gustavo, Galoppo (Alisson), Nestor (Rodriguinho), Lucas (Luciano) e Erick (Ferreirinha); André Silva (Luciano). Técnico: Luis Zubeldía





ÁGUIA DE MARABÁ

Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Caíque Baiano e Wender; Júnior Dindê (Mariano), Patrick Maranhão (Kaique), Hitalo (Pablo), Alan Maia e Braga; Guilherme (Soares). Técnico: Glauber Ramos





Data e horário: 23 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: volta da terceira fase da Copa do Brasil

Local: MorumBis, em São Paulo

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Fernanda Kruger

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Público: 38.409

Renda: R$ 1.221.893,00

Cartões amarelos: Wender (AGU)

Gols: Lucas (SPO), aos 35 min do 1° tempo; Erick (SPO), aos 43 min do 1° tempo