São Paulo vence o Águia de virada e sai em vantagem na Copa do Brasil

O time tricolor volta a campo neste domingo (5), às 16h, quando visita o Vitória no estádio do Barradão.

Com o resultado, o São Paulo joga por um empate na partida de volta no MorumBIS. Não há gol qualificado fora de casa na competição.

Herói do jogo, Juan havia perdido um gol inacreditável antes de marcar duas vezes. O atacante pegou rebote de chute na trave de Luiz Gustavo e, sem goleiro, acertou o outro poste em lance anulado por impedimento.

O time tricolor ficou com um jogador a mais aos 30 minutos do primeiro tempo. Wander foi expulso após acertar o rosto de Patryck; a expulsão foi recomendada pelo VAR.

Os gols do São Paulo foi marcados por Juan, duas vezes, e Luiz Gustavo. Wender marcou o tento do Águia. Os paraenses saíram na frente, mas o São Paulo virou ainda no primeiro tempo.

O São Paulo venceu o Águia de Marabá por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (2), no estádio Mangueirão, em jogo válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

COMO FOI O JOGO





O técnico Luís Zubeldía poupou titulares e acabou por, curiosamente, escalar cinco canhotos entre os dez jogadores de linha: Patryck, Luiz Gustavo, Nestor, Michel Araujo e Erick. Foi justamente na aproximação e trocas de passes entre eles que o time tricolor ganhou o jogo.

Montado em um 4-1-4-1, o São Paulo começou com Luiz Gustavo à frente da defesa, deixando Nestor e Galoppo mais à frente para se aproximarem de Michel Araujo e Erick, respectivamente, pelas pontas. O clube tricolor encontrou um Águia fechado no 5-4-1, mas acabou beneficiado por uma expulsão ainda cedo no jogo para encontrar espaços.



O gol do Águia saiu em um chute bonito de fora da área após corte parcial da defesa, mas o São Paulo empatou no lance seguinte com Juan de cabeça após triangulação de Galoppo e Erick.

No segundo gol, uma jogada carimbada pelas pernas esquerdas. Patryck e Nestor fizeram jogada pela esquerda, mas o cruzamento rasteiro passou por Juan. Erick recolheu do outro lado, voltou o lance para Luiz Gustavo, que deixou para Michel Araujo, que rodou o campo e acionou novamente Erick. O atacante cruzou pelo alto e Juan ganhou mais uma de cabeça para virar.



Na segunda etapa, finalmente um pé esquerdo encontrou o caminho do gol. Foi com Luiz Gustavo, na entrada da área, após cruzamento de Moreira, que foi lançado em profundidade pela perna esquerda de Nestor.

ÁGUIA DE MARABÁ

Axel; Bruno Limão, Caique Baiano, Betão, David Cruz (João Pabllo) e Wender; Dindê (Alan Maia), Patrick Maranhão (Mariano) e Hitalo (Daelson); Wander e Braga. Técnico: Mathaus Sodré





SÃO PAULO

Jandrei; Moreira, Ferraresi, Diego Costa (Sabino) e Patryck; Luiz Gustavo (Bobadilla), Nestor (Rodriguinho) e Galoppo; Erick (William Gomes), Michel Araujo (Ferreira) e Juan. Técnico: Luis Zubeldía





Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Árbitro: Arthur Gomes Rabela (ES)

Assistentes: Guthiere Javarini Rodrigues (ES) e Adilson Gomes de Oliveira (ES)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Amarelos: Caique Baiano, Betão e Braga; Nestor, Bobadilla, Zubeldía e Galoppo

Vermelho: Wander (30'1ºT)

Gols: Wender (34'/1ºT); Juan (36'/1ºT e 40'/1ºT)