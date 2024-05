São Paulo confirma cirurgia de Pablo Maia na véspera de estreia na Copa do Brasil

O São Paulo comunicou na tarde desta quarta-feira (1º) que o volante Pablo Maia foi submetido a uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. A operação foi bem-sucedida, segundo o clube.



O time tricolor não estimou prazo para retorno de Pablo Maia aos gramados. O volante de 22 anos sofreu a lesão no tendão durante um treinamento e iniciará trabalho de recuperação nos próximos dias. Na terça (30), o próprio atleta havia se pronunciado sobre a lesão.

"É hora de erguer a cabeça, ter foco no meu tratamento, ficar 100% comprometido na minha recuperação, seguir todos os protocolos médicos e estar de volta o mais rápido possível. Enquanto isso, estarei apoiando meus companheiros de São Paulo durante esse período afastado dos gramados", publicou nas redes sociais.



O meio-campista desfalcou a equipe tricolor no clássico contra o Palmeiras na última segunda-feira (29). Titular nos sete jogos anteriores do São Paulo na temporada, Pablo Maia precisou ser substituído pelo paraguaio Damián Bobadilla.

A expectativa é de que o estrangeiro seja novamente utilizado pelo técnico Luis Zubeldía nesta quinta-feira (2), quando o São Paulo vai enfrentar o Águia de Marabá a partir das 19h30, em Belém (PA), em confronto válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.



Internamente, Bobadilla se colocou à disposição para assumir a vaga de Pablo Maia e disse estar pronto para ser titular na equipe. O paraguaio de 22 anos é um meio-campista que costuma atuar mais avançado, principalmente como segundo volante.



Luiz Gustavo é outra possibilidade para a posição. O veterano de 36 anos está recuperado de lesão no tendão de Aquiles e voltou a ser relacionado no clássico recente com o Palmeiras, após mais de dois meses sem aparecer nos gramados.