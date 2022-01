São Paulo vende goleiro Jean ao Cerro Porteño por R$ 6,2 milhões

O São Paulo acertou nesta terça-feira (11) a venda do goleiro Jean, de 26 anos, ao Cerro Porteño, do Paraguai. O time do Morumbi deve embolsar US$ 1,1 milhão (R$ 6,2 milhões) pela negociação.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE



A venda de Jean se arrastava desde o fim do ano passado. São Paulo e Cerro Porteño já haviam se acertado sobre valores, mas faltava o goleiro chegar a um acordo com o time paraguaio, o que aconteceu nesta semana.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade



O São Paulo não contava mais com o goleiro desde o caso de agressão à esposa no final de 2019. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos e depois liberado. Na época, o São Paulo cogitou rescindir seu contrato, mas voltou atrás e apenas suspendeu o vínculo.



Desde então, ele foi emprestado ao Atlético-GO e ao próprio Cerro Porteño, que agora o terá de maneira definitiva.