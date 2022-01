São Paulo se reapresenta com reforços e tem quatro casos de Covid-19

Quatro jogadores do São Paulo não se apresentaram nesta segunda-feira (10) para o início da pré-temporada. O goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Miranda, o volante Gabriel e o atacante Pablo estão com Covid-19.



O quarteto testou positivo em testes realizados durante as férias e estão em isolamento, com assistência do departamento médico do clube.



Os reforços anunciados para 2022 se apresentaram. Jandrei, Rafinha, Patrick e Alisson estiveram no CT da Barra Funda e realizaram coleta de material para exames de Covid-19. Os resultados destes testes devem estar disponíveis na madrugada desta terça-feira (11).



Os atletas que não testarem positivo serão divididos em dois grupos. Um deles vai passar por exames médicos em hospital da capital. Outro vai fazer o primeiro treino do ano, comandado por Rogério Ceni.

A estreia do São Paulo no Campeonato Paulista será no próximo dia 27, contra o Guarani, em Campinas.